Сегодня есть скидки на Samsung Galaxy S10+, Poco F2 Pro и наушники Oppo Enco W31
Скидки прочно вошли в нашу жизнь. Каждый из нас не против немного сэкономить на покупке каких-то товаров. Редко кто откажется от перспективы получить выгоду для себя. Продавцы практически ежедневно устраивают разнообразные акции и распродажи, ваша задача только выбрать наиболее выгодный вариант и успеть совершить покупку.
Сегодня временно в одном из российских магазинов сбросил в цене прошлогодний флагман Samsung Galaxy S10 Plus. А недавний дебютант от суббренда Xiaomi — Poco F2 Pro доступен со скидкой для украинских пользователей. Можно также присмотреться к беспроводным наушникам Oppo Enco W31. Еще больше аппетитных и свежих скидочек вы, как всегда, найдете на специальном канале Andro price в Telegram.
Смартфон POCO F2 Pro 5G
Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" AMOLED, 4700мАч, 8K Video, NFC, 6/128 Гб
Предложение для Украины
Цена: 14 999 грн.
Синий — https://lite.al/EW8BHJ
Белый - https://lite.al/vcrONw
Смартфон Samsung Galaxy S10+
Характеристики: Exynos 9820, дисплей 6.4", IP68, 4100мАч, NFC, 8/128 Гб
Предложение для РФ
Цена: 44 990 руб - https://lite.al/cVkIHn
Беспроводные наушники OPPO Enco W31
Характеристики: Enco W31, Type-C, динамик 13.4mm, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 350мАч, IP54
Цена: $41,76 - https://lite.bz/aDZOhM
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