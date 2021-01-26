Сегодня презентация Motorola Edge S. Что нужно знать о новинке?

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Собираем все, что известно о будущем субфлагмане Motorola Edge S

Уже совсем скоро Motorola анонсирует свой новый «бюджетный флагман» для китайского рынка. Название Edge S планируется использовать только в Китае. В остальном мире модель будет называться Moto G100.

Самое примечательное для нас то, что это первый смартфон на новейшем Qualcomm Snapdragon 870.

Не так давно мы вам писали, что 2021 год должен принести нам немало мощных устройств на данном чипе. Самый большой вопрос звучал так: на самом ли деле аппарата на Snapdragon 870 будут стоить дешевле топовых флагманов, и при этом иметь «запас мощности», или же это маркетинговая уловка?

Первые ответы на подобные вопросы получим очень скоро. Стоимость анонсированного Motorola Edge S сможет дать нам представление о ценовых запросах от вендоров, в этом классе устройств, на 2021 год.

В остальном нам обещают большой 6,7 – дюймовый FHD+ дисплей на 105 Гц, сдвоенную фронтальную камеру и основную квадрокамера на 64 Мп. Оперативная память составит 8/12 Гб, емкость аккумулятора 5000 мАч, а операционная система, конечно же , Android 11.

Вполне актуальный и мощный старт, способный, при адекватной цене заставить многих отказаться от покупки флагманов.

Ждем официальной презентации.



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Источник : phonearena.com