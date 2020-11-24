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Скидка на электрическую зубную щетку DR.BEI C01 Sonic

Современные зубные щетки — это, конечно, не смартфоны, но и они бывают «умными». Обычные щетки для чистки зубов уже вчерашний день, пришло время для электрических зубных щеток и одна из них DR.BEI C01 Sonic. Она работает по принципу высокочастотных вибраций и ей под силу совершать 3100 движений в минуту. Такой скорости достаточно для того, чтобы тщательно и деликатно очищать зубы, а также она позволяет достичь отбеливающего эффекта, не прибегая к помощи профессиональных инструментов.

DR.BEI C01 Sonic весит всего 90 грамм и головка получила плотную нейлоновую щетину средней жесткости, которая размещена так, чтоб эффективно очищать труднодоступные места. Все это помогает в профилактике появления кариеса, зубного камня и прочих заболеваний, спровоцировать появление которых может некачественная чистка зубов.

Внутри DR.BEI C01 Sonic скрывается аккумулятор емкостью 70 мАч, одного заряда которого должно хватить на 2 дня непрерывной работы или 20 дней функционирования в режиме ожидания. Чтобы восполнить заряд батарейки, достаточно будет поместить щетку на специальную зарядную док-станцию. Сам корпус щетки защищен от влаги по стандарту IPX7, и она без проблем для себя переживет погружение в воду на глубину до 1 метра на протяжении 30 минут.

Только с 23 по 28 ноября DR.BEI C01 Sonic можно отхватить за 1693 рубля, если использовать скидочный купон продавца на 430 руб.

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