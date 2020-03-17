Семейство флагманов Huawei P40 Pro на одном промо-изображении

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Вот уже несколько лет Huawei демонстрирует серьезность своих намерений быть в числе значимых игроков в премиум-сегменте смартфонов. Предстоящая презентация серии Huawei P40 станет заметным событием и будет крайне любопытно узнать, что в очередной раз придумали инженеры компании, чтобы вывести Pro-версию в лидеры среди камерофонов.









Как и в случае с предшественниками, Huawei представит две вариации флагманов — «обычную» с тройным основным модулем и Pro с четырьмя датчиками на тыльной стороне. Но будет еще и версия Huawei P40 Pro Premium Edition, которая получит сразу пять датчиков в основной камере и керамическую тыльную крышку. Незадолго до анонса известный поставщик утечек Эван Бласс опубликовал пресс-рендер, как «семейный» портрет флагманов линейки Huawei P40.









По количеству сенсоров на тыльной стороне вы и сможете определиться, где какая модель. Помимо дизайна устройств, изображение демонстрирует ту цветовую палитру, которую получат новинки.





Ходят слухи, что Huawei P40 получит такой набор датчиков: 52 Мп + 40 Мп (широкоугольный) + 8 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум). Доступен смартфон будет в пяти цветах: черный, серый, синий, белый и «шампанское».









Huawei P40 Pro получит тот же набор из трех датчиков, но дополнять его станет ToF-камера. Что касается Premium-версии, то датчиков уже будет пять, два из которых телефото объективы.

Источник: twitter, mydrivers







