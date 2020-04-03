Семейство Huawei Nova 7 может прибыть очень скоро

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В начале декабря прошлого года была представлена линейка молодежных смартфонов Huawei Nova 6. Смартфоны на рынке всего четыре месяца, но компания уже готова представить продолжение линейки. По крайней мере китайские инсайдеры ориентируют нас на апрель, как на месяц дебюта Nova 7.





Один из техно-шпионов утверждает, что первенцы серии Nova 7 могут дебютировать 23 апреля. По его словам, всего линейка будет включать три модели: Nova 7 с ценником около $423, Nova 7 Pro с ценой от $493 до $654, а также Nova 7 SE, стоимость которого будет варьироваться в диапазоне от $282 до $423.

В сети уже ходят слухи, что Nova 7 Pro должен получить новейший чип Kirin 985, который может стать разогнанной версией Kirin 980, а базовый смартфон серии может базироваться на Kirin 820. Но это лишь предположения. Сама компания никак не комментирует сведения о новой серии.

Инсайдеры говорят о том, что семейство Honor 30 и серия Nova 7 окажут серьезное влияние на средний сегмент смартфонов. Они ориентированы на то, чтобы популяризировать поддержку 5G в более массовом сегменте устройств.

Источник: cnmo







