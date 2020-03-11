Семейство Redmi Note 9 не будет впечатлять 108 Мп камерой

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Xiaomi со своим Mi Note 10 первой перешагнула 100-мегаписельный рубеж в камерах. Компания не раз замечена за тем, что она стремится впечатлять падких на цифры пользователей количеством мегагерц.





Поэтому вполне логично выглядит то, что инсайдеры и пользователи строили предположения, что в развернувшемся соревновании за трон короля среднего сегмента Xiaomi может пойти на то, чтобы предложить 108 Мп камеру в Redmi Note 9 Pro.





Подобные пророчества не остались незамеченными со стороны вице-президента компании и главы подразделения Xiaomi в Индии Ману Кумар Джайн. Он заявил, что в один прекрасный день смартфон линейки Redmi Note получит камеру на 100 Мп, но это не случится завтра. Аппараты серии Redmi Note 9 не предложат рекордный датчик.





По словам топ-менеджера, сенсор на 108 Мп стоит дорого и на данный момент его установка привилегия только флагманских устройств. Ходят слухи, что такой датчик не получит и Redmi K30 Pro, а в качестве главного в основной камере будет использоваться модуль на 64 Мп Sony IMX686.





Напомним, что уже завтра в Индии состоится презентация серии Redmi Note 9. По неподтвержденной информации, Pro-версия получит четыре датчика в основной камере 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Что касается Redmi 9, то он, как и «прошка», получит квадрокамеру, но вместо 64 Мп сенсора установят датчик на 48 Мп.





Источник: news.mydrivers.com







