Sennheiser выпустил Momentum True Wireless 2 – теперь с шумоподавлением и увеличенным сроком жизни от одного заряда

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TWS-наушники c каждым днем становятся все более обыденным явлением. Сейчас рынок может предложить модели на любой вкус и кошелек. В этом многообразии производителям становится все тяжелее удивить покупателя, но захватить его внимание все еще можно. Например, последним трендом стало повсеместное внедрение технологии активного шумоподавления.

Вот и именитый немецкий бренд Sennheiser решил идти в ногу со временем, и анонсировал обновленную версию своих беспроводных наушников Momentum True Wireless, которые могут похвастаться желанной многими технологией, а также увеличенным временем автономной работы по сравнению с предыдущей версией.





Функция Transparent Hearing позволяет вам слышать окружающий шум, не прибегая к выниманию наушников из ушей. А при вытаскивании наушников они автоматически приостановят воспроизведение музыки и возобновят проигрывание, когда вы поместите их обратно в уши.

Еще одним улучшением по сравнению с первым поколением является увеличенное время автономной работы, которое теперь может составлять до семи часов воспроизведения без кейса, и до 28 часов с зарядным кейсом. Однако, надо понимать, что таких показателей при включенном шумоподавлении достичь будет нереально, так как эта функция будет потреблять больше энергии.





В техническом плане, Momentum True Wireless 2 поддерживают стандарты Bluetooth 5.1, AAC и AptX, и радуют защитой класса IPX4.

Наушники от Sennheiser будут доступны в апреле этого года за $299.

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Источник: Sennheiser