Серия Realme 6 готовится к анонсу

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Компания Realme всеми силами стремится стать заметным игроком на рынке и хочет подвинуть Xiaomi с ее суббрендом Redmi, прежде всего, в сегменте доступных устройств. Для этого «дочка» Oppo предлагает в своих устройствах хорошее соотношение цена/качество и какие-то заметные фишки.





Так, во второй половине прошлого года Realme заявила о том, что переходит на установку четырехкамерных систем на тыльной стороне. Правда, в данном случае «брать» пользователей решили больше количеством датчиков, а не качеством фото.





Новая ступень эволюции доступных устройств Realme в 2020 году — пять сенсоров в основной камере. Так, на днях в Индии были сертифицированы четыре новых смартфона с индексами RMX2020, RMX2030, RMX2040 и RMX2061. Предполагается, что это новое семейство Realme 6, где помимо базовой версии должны предложить Pro-вариант и упрощенную вариацию Realme 6i.





Ожидается, что премьера Realme 6 состоится в первом квартале нынешнего года, он получит чип Snapdragon 710 и пятикамерный модуль на тыльной стороне, а ценник на него может быть в районе $145. Если эти предсказания сбудутся, то эта модель станет самой доступной на рынке с пятью датчиками в основной камере.





В перспективе нас ждет премьера и первого фитнес-браслета Realme, который должен конкурировать с Xiaomi Mi Band 4.





Источник: phone.cnmo.com