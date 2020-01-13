Серия Samsung Galaxy S20 получит новый формат памяти

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Известный инсайдер Ice Universe, который активно поставляет информацию о флагманах семейства Samsung Galaxy S20 на этот раз сообщил, что все модели серии получат 12 Гб оперативки. И речь идет о базовых модификациях и модуле нового формата LPDDR5, который начнет появляться и в прочих флагманах 2020 года.









Отчасти подтверждает слова техно-шпиона и бенчмарк Geekbench 5, в базе данных которого был найден результат прогонки модели с индексом SM-G986U. Предполагается, что за этим номером скрывается Galaxy S20+ 5G.





Синтетический тест указывает на то, что аппарат оснащен 12 Гб оперативки, чипом «kona» (кодовое название Snapdragon 865) и операционной системой Android 10. Ожидается, что поверх ОС Google установят пользовательский интерфейс One UI 2.0.





По предварительным данным, Samsung Galaxy S20+ должен обладать AMOLED-экраном диагональю 6,7 дюйма разрешением QuadHD+ и частотой обновления 120 Гц.





Смартфон оснастят минимум 256 Гб постоянной памяти, аккумулятором емкостью 4300 мАч, быстрой 25-ваттной зарядкой и основной камерой с четырьмя датчиками, где ключевой должен быть на 12 Мп. Помимо версии с поддержкой сетей пятого поколения выйдет 4G-вариант.





Источник: droidshout.com