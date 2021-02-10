Серия Samsung Galaxy Tab S9: новое устройство в линейке

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почти как флагман. почти

Две недели назад Samsung выпустила серию Galaxy Tab S9, включающую три планшета – обычный, Plus и Ultra. Сейчас компания готовится к выпуску модели FE (Fan Edition), обещающей привлекательные характеристики, почти как у старших версий, по более низкой цене.

Утечка от официального сайта в Индии указывает, что менее мощный Samsung Galaxy Tab S9 FE будет стоить 63 000 INR в Индии, что эквивалентно $763. Для сравнения, базовая цена Galaxy Tab S9 – $799.

Цена в Индии относится к варианту памяти 6/128 ГБ без LTE, что означает, что это стоимость за минмильную комплектацию. Следует отметить, что индийские потребители обычно платят гораздо больше за технику Samsung, чем базовая цена в США.

Если примерно сопоставить утечку цены в Индии, то Galaxy Tab S9 FE можно ожидать за $600 в США и официальной цены в Украине примерно в 28000 грн, что все еще немного больше, чем стоимость предыдущего планшета Fan Edition, которая составляла Galaxy Tab S7 FE. $529.





Также стоит отметить, что Galaxy Tab S9 FE был сертифицирован с FCC с зарядным устройством EP-TA800, что означает поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Слитые рендеры также показали, что этот планшет будет иметь ту же высоту и ширину, что и обычный Galaxy Tab S9, но будет толще, что, вероятно, позволит разместить больший аккумулятор.

Главное отличие между флагманами и вариантами FE состоит в чипсете Exynos 1380, который менее мощный, но должен справиться с большинством задач обычного пользователя.

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Источник - GSMArena





