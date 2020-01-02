Серию Xiaomi Mi 10 оснастят мощными аккумуляторами

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Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro могут обзавестись более емкими аккумуляторами, чем их предшественники. Так, ранее в сети появлялась информация, что обе модели получат батарейки емкостью 4500 мАч. Но, если верить последним сведениям, предоставленным одним из китайских инсайдеров, стандартная версия получит еще более емкий источник питания.





В частности, по его данным Xiaomi Mi 10 удостоится аккумулятора на 4800 мАч, а вот Pro-версии достанется батарейка емкостью 4500 мАч. В качестве компенсации — Xiaomi Mi 10 Pro получит поддержку более мощной быстрой зарядки на 66 Вт, тогда как стандартный вариант будет довольствоваться быстрой 30-ваттной зарядкой.









Напомним, что по слухам Xiaomi Mi 10 достанется OLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма с кадровой частотой 90 Гц, чип Snapdragon 865, 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128/256 Гб. В активе смартфона будет модуль NFC, ОС Android 10 с оболочкой MIUI 11 и квадрокамера на задней панели 64 Мп + 12 Мп + 20 Мп + 5 Мп. Продавать новинку станут по цене от $573.





Xiaomi Mi 10 Pro получит более продвинутую камеру на 108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Во всех трех конфигурациях будет 12 Гб оперативной памяти и ценник на аппарат будет стартовать с отметки $544.





Источник: gizmochina.com







