Система Trade-in от Apple в Китае: развод или троллинг?

507

Компания Apple объявила о старте в Китае любопытной программы Trade-in, позволяющей обменивать старые смартфоны на новые iPhone с доплатой. Концерн из Купертино заявил, что «независимо от модели и ее состояния, пользователи смогут наилучшим образом использовать ее, чтобы извлечь для себя максимальную выгоду».

Самое интересное, что Apple принимает на обмен не только iPhone, но и Android-устройства. Среди них Huawei P30/P30 Pro, Oppo R11/R11s, Huawei Mate 9, Mate 20 Pro, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 8 и другие аппараты. Правда, Apple «скупает» их практически по цене металлолома или старых телефонов на дешевой барахолке. Говорить о «максимальной выгоде» для владельцев Android-смартфонов не приходится.

Так, за Huawei P30/P30 Pro и Mate 9 можно выручить всего $28. Дороже концерн из Купертино оценил флагманы Xiaomi: за Xiaomi Mi 8 можно получить скидку до $105, а Xiaomi Mi 6 оценят в $63. Всего за $49 от пользователей примут Oppo R11 и R11s.

Ряд же своих смартфонов Apple ценит куда больше. Если пользователь решит обменять iPhone XS Max на новую модель, то он может рассчитывать на скидку $527, а iPhone XS примут за $485. За iPhone SE можно выручить $92. Смартфоны «старички» серии iPhone 6 позволят сэкономить на покупке нового айфона от $56 до $84.

Источник: ithome