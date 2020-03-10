SK Hynix усмотрела для себя перспективу в выпуске датчиков изображения

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Известный южнокорейский производитель памяти SK Hynix решил опробовать свои силы в новой для себя области. Компания выпустила собственные датчики изображения для смартфонов.

Штурмовать рынок решено с четырьмя сенсорами, где два широкоугольных Hi-1634 на 16 Мп и Hi-2021 на 20 Мп, а еще парочка телеобъективов с поддержкой 3-кратного оптического зума: Hi-1337 на 13 Мп и Hi-847 разрешением 8 Мп.

Все четыре датчика получили пиксели разрешением 1 мкм, и они появятся до конца первого квартала текущего года. Серийное производство датчика Hi-847 стартовало в феврале, а в марте начнется массовое производство Hi-1337. Во второй половине 2020 года SK Hynix планирует представить свой 48 Мп датчик, где размер пикселя будет равен 0,8 мкм.

Какие именно смартфоностроители начнут устанавливать датчики SK Hynix в своих устройствах, неизвестно. От появления нового игрока на рынке должны выиграть как производители смартфонов, так и пользователи. А такие компании как Samsung, Sony и Omnivision получили серьезного конкурента.

Подтолкнуть SK Hynix осваивать новую для себя продукцию могло снижение спроса и цен на модули памяти. В итоге за прошлый год компания недосчиталась прибыли, и ее выручка упала на 33% по сравнению с 2018 годом. Чтобы в дальнейшем улучшить свои финансовые показатели, компания будет вдумчиво подходить к планированию производственных объемов и намерена инвестировать в новые технологии.

Источник: gizmochina.com