Скачайте обои с новенького Redmi 9

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Вчера состоялась премьера Redmi 9. Интересно, что в этот раз компания обошла вниманием собственный рынок и анонсировала «девятку» сразу в Европе. Из приятных моментов отметим нетипичное для бюджетников разрешение FullHD+, чип NFC и емкий аккумулятор на 5020 мАч.





Качай обои





Новинка только начала свой поход к покупателям, но при желании уже можно скачать заставки, которые встроены в прошивку смартфона. На данный момент в коллекции всего три красочных изображения разрешением 2340х1080 пикселей. Возможностью установить их мы должны быть обязаны ресурсу Ytechb и скачать вы их сможете с Google Диска.





Напоминалка о смартфоне





Напомним, что внешне Redmi 9 одинаково схож с Redmi K30 и Redmi Note 8 Pro. От первого тут ореол, который вынуждает ассоциировать камеру с монетоприемником, а от второго — сам блок камер и расположение сканера отпечатков пальцев.





Внутри установили процессор Helio G80, предложили две модификации 3/32 Гб и 4/64 Гб, аккумулятор емкостью 5020 мАч и фронталку на 8 Мп. Увы, в коробке со смартфоном пользователи найдут зарядник всего на 10 Вт, при условии, что заявлена быстрая 18-ваттная зарядка.





У Redmi 9 есть порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и набор датчиков в основной камере 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. В Испании за смартфон в базовой версии запросили 149 евро, а максимальная модификация стоит 179 евро.

Источник: google







