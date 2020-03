Скандал с замедлением старых iPhone обойдется Apple в $500 млн

942

Apple не удалось без ущерба для своей репутации и казны замять скандал с замедлением iPhone. Два года назад компанию обвинили в преднамеренном замедлении старых моделей iPhone, чтобы стимулировать покупку новых устройств или замену аккумуляторов.

Сама Apple тогда заявила, что намерено снижала скорость работы смартфонов, но исключительно ради компенсации износа батарей и продления сроков их службы. Но этот ответ не удовлетворил пользователей и некоторые из них подали в суд на компанию.

Чтобы урегулировать существующие судебные тяжбы против нее, «яблочная» компания приняла решение выплатить пострадавшим в общей сложности $500 млн. Сумма внушительная, но каждый из истцов коллективного иска получит в среднем всего $25. Но итоговая сумма выплаты может немного отличаться в большую или меньшую сторону с учетом различных обстоятельств.

Адвокаты пострадавших заявили, что достигнутое соглашение является «справедливым, разумным и адекватным». Кстати сами они могут неплохо заработать на этой тяжбе. Речь идет о сумме до $93 млн в качестве оплаты юридических услуг, а также они рассчитывают получить дополнительно до $1,5 млн в счет компенсации расходов.

Претендовать на возмещение могут американские владельцы Phone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus или SE, на которых установлена ​​ iOS 10.2.1 или более поздняя версия. Это также касается американских владельцев iPhone 7 и 7 Plus, работавших на iOS 11.2 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года.

Источник: uk.reuters.com