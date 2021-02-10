Скандал вокруг Realme GT: AnTuTu обвиняет компанию в нарушении

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Realme GT изгнан из рейтинга AnTuTu из-за подозрений махинаций с результатами

Разработчики бенчмарка AnTuTu выступили с беспрецедентным заявлением, обвинив компанию в обмане и результаты Realme GT они назвали мошенническими. В частности, они заявили, что рекордное количество «попугаев» в синтетическом тесте новый флагман Realme набрал «с помощью обмана и других средств». По их мнению, истинная мощь Realme GT меньше, заявленных на презентации флагмана 750 тысяч баллов.

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Похоже, что смартфон «нашпиговали» специальными программами и алгоритмами, «разгоняющими» смартфон в бенчмарках. В наказание AnTuTu удалит текущие результаты тестирования Realme GT и персоной нон грата он будет оставаться в течение 3-х месяцев. По истечении этого срока смартфон вновь прогонят через бенчмарк и, если результаты не вызовут сомнений в достоверности и не будут выявлены признаки читерства, тогда флагман Realme вернется в рейтинг AnTuTu. В числе рекомендаций сказано о необходимости доработать систему охлаждения, чтобы усилить отвод тепла.

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Президент Realme отреагировал на обвинение в мошенничестве с результатами Realme GT в AnTuTu. Естественно, что он отрицает обман и заявляет, что они реальны и отражают производительность Realme GT. А также он сообщил, что они отказываются от практики объявлять результаты тестов новых смартфонов в Китае — «пусть продукты говорят за себя сами».

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Мнения пользователей разделились. Одни поддержали главу Realme, высказав мысль, что результаты бенчмарка не отражают реальный потенциал смартфонов и он не раз сталкивались с тем, что результаты синтетического теста несправедливы. Другие считают, что Realme не словили за руку и нет доказательств, что баллы Realme GT результат читерства. Но есть и те, кто осуждают компанию за накрутку «попугаев».

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Источники: gizmochina, 163.com