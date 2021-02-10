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Отменено соглашение между Qualcomm и Iridium о спутниковой связи в смартфонах – производители телефонов отказались сотрудничать

10.11.2023 818 0

В процессорах Snapdragon пока не будет спутниковой связи

 

Спутниковые сообщения и подключения были представлены с устройствами iPhone 14, некоторые производители смартфонов Android последовали этому примеру. Ожидалось, что Qualcomm присоединится к ним со своей программой Snapdragon Satellite, но сейчас она отложена.


Производитель процессоров и компания спутниковой связи Iridium объявили о прекращении соглашения о предоставлении услуг спутниковой связи для телефонов. Согласно прессрелизу Iridium, стороны успешно разработали и продемонстрировали технологию, но производители смартфонов решили не интегрировать ее в свои устройства, что заставило Qualcomm прекратить сделку.

 

Qualcomm


Генеральный директор Iridium сказал, что отрасль продвигается вперед с внедрением технологий в потребительские устройства. Такие компании, как SpaceX, AT&T и T-Mobile, уже работают над подобными проектами. Пользователи T-Mobile могут отправлять сообщения из недоступных мест через спутники Starlink.


В заявлении Qualcomm говорится, что компании, занимающиеся производством смартфонов, будут использовать стандартные решения. Это означает, что телефон будет продолжать соединение с башней сотовой связи, которая затем соединяется с базовой станцией, получающей сигнал от высокоорбитального спутника.

 

Qualcomm


Qualcomm выпустила Snapdragon 8 Gen 2 с возможностью подключения к спутникам при условии, что производители смартфонов добавят необходимые компоненты и антенны. Snapdragon Satellite должен был быть запущен во второй половине этого года, но из-за прекращения сделки этого точно не произойдет.


Компания из Сан-Диего продолжит работать с Iridium над разработкой других решений. Отмена сделки открывает дверь для Iridium работать непосредственно с производителями.

 

Источник: GSMArena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 10.11.2023
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Отменено соглашение между Qualcomm и Iridium о спутниковой связи в смартфонах – производители телефонов отказались сотрудничать