Скидки дня: Xiaomi Mi Watch Color, Honor Watch ES, OnePlus Buds Z и Blitzwolf TWS

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Покупай выгодно Xiaomi Mi Watch Color, Honor Watch ES, OnePlus Buds Z и Blitzwolf TWS

В наше непростое время экономят все и на всем. Разумные люди знают и умеют распределять средства. Экономить можно, например, на том, чтобы приобретать товары во время распродаж и по скидкам. И в той ситуации не нужно отказывать себе в удовольствии приобретать нужную вещь, это разумная трата средств, когда необходимый товар покупается за минимально возможную сумму.

Наша задача лишь помочь вам выловить из всего потока предложений те, которые наиболее интересны и от них есть прок. На просторах Telegram-канала Andro price. Мы информируем о возможности совершить выгодный шопинг, а вы решаете стоят ли предложения того, чтобы пристать на них. Сегодня очередная подборка гаджетов, временно сбросивших в цене.

Фитнес-часы Honor Watch ES

Характеристики: HES-B09, AMOLED 1.64", аккум 180 мАч, Bluetooth 5.0

Предложение для РФ

Цена: 4 590 руб - https://lite.bz/0rgsAt

Купон магазина 2420 руб + промокод "NYGF900"

Беспроводные наушники OnePlus Buds Z

Характеристики: E502A, AAC, Bluetooth 5.0, аккум. бокса 450 мАч, Type-C, IP55

Предложение для РФ

Цена: $35,77 - https://lite.bz/AR7Qs

Промокод "admitad200ny" + купон магазина $1.00

Фитнес-часы Xiaomi Mi Watch Color

Характеристики: 1.39" AMOLED, SpO2, Bluetooth 5.0,. 420 мАч, 5ATM, 1/16 Гб, Sport Edition

Ценав: $94,90 - https://lite.al/j9cRFV

Промокод "WATCHMI111"

Беспроводные наушники Blitzwolf TWS

Характеристики: BW-FYE8, Bluetooth 5.0, аккум. бокса 500 мАч, aptX, AAC, IPX5

Предложение для РФ. Доставка из Китая

Цена: $28,08 - https://lite.al/2ZoQR

Промокод "PANDAO2020" + купон магазина $1.00