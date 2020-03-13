Где купить дешевле?

Скидки и акции сегодняшнего дня

13.03.2020 301 0

Похоже, что на 2020 год назначили новый кризис и он обещает побить рекорды по числу вызовов. Информационный поток доносит до нас новости о все возрастающем количестве жертв от коронавируса, рекордно низкой цене на нефть и падении национальных валют.

 

Если предположить, что обесценивание отечественной валюты продолжится, то сейчас самое время что-то покупать из электроники. Ведь впереди маячит перспектива роста цен и дефицита товаров. Пока магазины сохраняют докризисные цены и признаков спекуляции замечено не было. Даже есть специальные предложения, позволяющие немного сэкономить. Из актуальных на сегодня:

 

  • Монопод (селфи-палка) Huawei Selfie Stick


Модель: AF11L, телескопическая


Версия: BLACK


$3.99 - https://fas.st/PLL7GL

 

Скидки и акции сегодняшнего дня – фото 1


  • APPLE iPhone XR

 

Скидки и акции сегодняшнего дня – фото 2


Характеристики: Apple A12 Bionic, iPhone iOS 12, дисплей 6.1"IPS, NFC, IP67


Предложение для РФ


Версия: 64 Гб, черный/белый/синий/ красный, желтый/коралловый


42320 руб - https://lite.al/dfzhO


Купон магазина 3000 руб + промокод "CODE4000"


  • Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless 2

 

Скидки и акции сегодняшнего дня – фото 3


Характеристики: aptX, Bluetooth 5.0, арматурные драйвера Knowles, микрофон


$59.99 - https://lite.al/J1x-Y


  • Наружная смарт-камера Xiaomi

Характеристики: MJSXJO2HL, Mijia APP, 1080P FHD, IP65, угол обзора 170°, ночное видение, хранение в "Облаке"


$21.13 - https://lite.al/-wI0IX

 

  • Зарядное устройство KUULAA

 

Скидки и акции сегодняшнего дня – фото 4


Модель: KL-CD02, QC3.0, 18W


$1.97 - https://lite.al/RVcMVv


Скидка продавца $1

 

Всегда есть те, кто хотят что-то обновить в наборе своих гаджетов и аксессуаров. И неплохо бы при этом сэкономить. С нашим Telegram-каналом Andro-price это будет сделать легче. Подписывайтесь на него и получайте регулярные подборки лучших предложений, позволяющих прикупить что-то по выгодной цене.

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.03.2020

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Скидки и акции сегодняшнего дня