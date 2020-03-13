Скидки и акции сегодняшнего дня

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Похоже, что на 2020 год назначили новый кризис и он обещает побить рекорды по числу вызовов. Информационный поток доносит до нас новости о все возрастающем количестве жертв от коронавируса, рекордно низкой цене на нефть и падении национальных валют.

Если предположить, что обесценивание отечественной валюты продолжится, то сейчас самое время что-то покупать из электроники. Ведь впереди маячит перспектива роста цен и дефицита товаров. Пока магазины сохраняют докризисные цены и признаков спекуляции замечено не было. Даже есть специальные предложения, позволяющие немного сэкономить. Из актуальных на сегодня:

Монопод (селфи-палка) Huawei Selfie Stick





Модель: AF11L, телескопическая





Версия: BLACK





$3.99 - https://fas.st/PLL7GL





APPLE iPhone XR





Характеристики: Apple A12 Bionic, iPhone iOS 12, дисплей 6.1"IPS, NFC, IP67





Предложение для РФ





Версия: 64 Гб, черный/белый/синий/ красный, желтый/коралловый





42320 руб - https://lite.al/dfzhO





Купон магазина 3000 руб + промокод "CODE4000"





Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless 2





Характеристики: aptX, Bluetooth 5.0, арматурные драйвера Knowles, микрофон





$59.99 - https://lite.al/J1x-Y





Наружная смарт-камера Xiaomi





Характеристики: MJSXJO2HL, Mijia APP, 1080P FHD, IP65, угол обзора 170°, ночное видение, хранение в "Облаке"





$21.13 - https://lite.al/-wI0IX

Зарядное устройство KUULAA





Модель: KL-CD02, QC3.0, 18W





$1.97 - https://lite.al/RVcMVv





Скидка продавца $1

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