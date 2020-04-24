Скидки на беспроводные наушники и фитнес-трекер Xiaomi Redmi Band

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Будем откровенны. Не редки случаи, когда китайские торгаши пытаются «кинуть» с накруткой цены на товары. Неопытные покупатели клюют на завышенные цены и покупают с ущербом для своего бюджета. Но такое случается не повсеместно и иногда они проявляют чудеса щедрости, когда распродают лимитированную партию гаджетов со скидкой. Стоит задача только вовремя узнать о распродаже или акции, чтобы оказаться в числе тех, кому удастся что-то урвать по сниженной цене.

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Знакомим вас с очередным топ-3 самых актуальных предложений дня. Сегодня у нас в поле зрения носимая электроника.

Беспроводные наушники Tronsmart TWS

Характеристики: Onyx Ace, Bluetooth 5.0, aptX, AAC, IPX5, аккум. кейса 400 мАч, цвета черный/белый

Цена: $24,79 - https://lite.al/2SJaNx

Скидка продавца $2.0 + промокод "FFJS2FGVFTGF"

Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z

Характеристики: Bluetooth 5.0, динамические драйверы 9.2мм, быстрая зарядка (10 минут зарядки на 10 часов прослушивания), IP55, черный/синий, белый

Предложение для РФ

Цена: $49,.99 - https://lite.bz/qxTQlL

Смарт-браслет Xiaomi Redmi Band

Характеристики: 1.08"TFT, Bluetooth 5.0, 5ATM, черный

Цена: $19,99 (+ доставка) - https://lite.al/Gy8rk

Промокод "Y48D3E63025EB001"