Скидки на музыкальные гаджеты Tronsmart в рамках распродажи «Черная пятница»

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В китайских и прочих торговых сетях есть две главные распродажи: 11.11 и «Черная пятница». Одна в начале ноября и уже отгремела, а вторая — в конце и до нее осталось всего ничего. Те, кто не успел прихватить что-то стоящее во время распродажи 11.11 могут попытаться «поживиться» на распродаже «Черная пятница».

Примет участие в ней и компания Tronsmart, которая приготовила снижение цен практически на всю продуктовую линейку. Но мы акцентируем внимание только на трех гаджетах. Так, только в рамках распродажи «Черная пятница» можно приобрести беспроводные наушники Tronsmart Spunky Beat APP Edition за $27,16. Это гарнитура с поддержкой Qualcomm aptX, AAC и SBC, шумоподавлением DSP и cVc 8.0, защитой от влаги IPX5 и автономностью в течение суток.

За сумму $50,99 вам готовы продать беспроводную колонку Tronsmart T6 Plus 40Вт с технологией SoundPulse для глубокого и чистого звучания. Питает динамик аккумулятор, емкости которого хватит на 15 часов воспроизведения музыки, а также корпус защищен по стандарту IPX6. До $27,88 сбросит в цене и динамик Tronsmart T2 Plus мощностью 20 Вт. Его укомплектовали двумя полнодиапазонными динамиками и пассивным излучателем. Автономность работы колонки составляет 24 часа и заявлена защита IPX7.

Купить Tronsmart Spunky Beat APP Edition





Купить Tronsmart T6 Plus

Купить Tronsmart T2 Plus