Скидки на Xiaomi Ninebot KickScooter и прочие полезные гаджеты
USB-хаб CABLETIME, Xiaomi Ninebot KickScooter и стерилизатор зубных щеток Oclean предлагают со скидками
Несмотря на отсутствие масштабных и грандиозных распродаж, не повод отказывать себе в шопинге. Всегда есть шанс урвать что-то крутое и интересное за меньшие деньги. Сегодня у нас урожай из трех гаджетов, которые вполне могут пригодиться каждому в повседневной жизни. Ниже вы найдете ссылки на предложения сегодняшнего дня. Помните, что скидки действуют несколько часов, поэтому лучше не терять время.
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USB-хаб на 4 порта CABLETIME
Характеристики: USB3.0х1 + USB2.0х3, 15 см
Цена: $5,99 - https://lite.al/PScCC2
Промокод "HUB668"
Стерилизатор зубных щеток Oclean
Модель: S1, стерилизация УФ излучением, аккум. 1000 mAh, 212*37mm
Цена: $15,99 - https://lite.bz/ZN8kh
Промокод "922OCLEANS1" + спецкупон $2 - https://lite.bz/_Pb4d
Самокат Xiaomi Ninebot KickScooter
Характеристики: ES1, алюминиевый сплав, макс. скорость 20км/ч, грузоподъёмность 100кг, размеры: 1020х430х1130mm
Предложение для РФ. Быстрая доставка со склада в Москве!
Цена: $190,40 - https://lite.al/p_8hV
Промокод "21SEP5000"
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