Складной Huawei Mate X2 будет совсем не таким как Mate X

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В прошлом году на рынке смартфонов случилось примечательное событие — появились складные аппараты с гибкими дисплеями. Правда, пользователи не спешат осваивать смартфоны с новым форм-фактором и не готовы тратить приличные суммы средств на них. Но это не мешает производителям и дальше делать ставку на такие устройства. Так, на днях был анонсирован Samsung Galaxy Z Fold 2. Теперь ход за Huawei.

Если верить известному поставщику утечек Россу Янгу, компания готовит Huawei Mate X2, но его концепция претерпит серьезной корректировки. Если первенец складывается экраном наружу, то в случае с его преемником пойдут по пути Samsung и гибкий дисплей теперь будет складываться дисплеем внутрь. А вот его диагональ останется неизменной — 8,03 дюйма.

Ранее в сети был замечен патент Huawei, который вполне может быть претворен в жизнь как Mate X2. Он дает понимание, что на внешней стороне установят дополнительный экран и основная камера получит четыре датчика изображения. Новинка должна предложить флагманский чип, поддержку быстрой и беспроводной зарядки, а также она будет комплектоваться стилусом.

Когда в планах компании показать Huawei Mate X2, не сообщается. Новинка вполне может подзадержаться, ведь у производителя есть серьезные проблемы с фирменными чипами Kirin.

Источник: mydrivers