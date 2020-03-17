Складной Royole FlexPai обретет преемника

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Возможно, кто-то помнит такой смартфон Royole FlexPai — чудо инженерной мысли. Его представила китайская компания Royal в ноябре 2018 года и позиционировала как первый коммерческий складной смартфон. Новинку активно возили по различным выставкам и даже пытались продавать, но она была далека от идеала и стоила неадекватно много.

Сомнительно, что компании удалось реализовать приличное количество Royole FlexPai, но это не охладило энтузиазм компании и дальше экспериментировать со смартфонами, обладающими складной конструкцией. Так, сегодня было объявлено, что 25 марта состоится премьера FlexPai 2 (название предположительное). Новинку должны были представить еще на MWC 2020, но отмена выставки заставила отложить анонс.

На данный момент нет понимания, изменится ли внешне преемник по сравнению с первым поколением. Хочется верить, что FlexPai 2 будет компактнее предшественника и тут доработают программное обеспечение, а также предложат усовершенствованную технологию гибкой матрицы.

По предварительной информации новинка возьмет титул первого складного смартфона на базе Snapdragon 865, а еще она получит поддержку сетей пятого поколения.

Источник: mydrivers