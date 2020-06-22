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Складные аппараты Huawei и Xiaomi позаимствуют фишку Samsung Galaxy Z Flip

22.06.2020 526 0

В прошлом году было решено, что технология гибких дисплеев стала достаточно зрелой, чтобы появиться в коммерческих продуктах. Пионером тут оказалась Samsung, в модельном ряду которой уже два складных устройства. Galaxy Z Flip интересен тем, что тут впервые применили технологию гнущегося стекла, прикрывающего гибкую матрицу.

 

Складные аппараты Huawei и Xiaomi позаимствуют фишку Samsung Galaxy Z Flip – фото 1

 

Ультратонкое гибкое стекло в китайских аппаратах

 

Сам субстракт UTG-стекла особым образом изготовлен, чтобы не мешать работе гибкого дисплея. Решение интересное и перспективное, а также надежнее пластикового покрытия. Поэтому не удивительно, что такие компании как Xiaomi и Huawei могли заинтересоваться этой технологией.

 

С просторов Китая пришло сообщение, что эти две компании приняли решение прикупить ультратонкое гибкое стекло. Естественно, что понадобилось оно им для собственных складных устройств или аппаратов «обернутых» в экран. Увы, ясности с тем, что это будут за гаджеты и когда можно ждать их премьеру, нет.

У Huawei уже есть в портфолио складные Mate X и Mate Xs, где последняя из моделей также предлагает UTG-стекло. Тогда как Xiaomi только экспериментирует в этом направлении. Представленный в прошлом году Mi Mix Alpha оказался лишь пробой пера и демо-версией, которая так и не получила своего коммерческого воплощения. Возможно, следующий смартфон компании с гибкой матрицей все же доберется до прилавков магазинов. 

 

Источник: weibo

Huawei Xiaomi Samsung Galaxy Z Flip
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.06.2020

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Складные аппараты Huawei и Xiaomi позаимствуют фишку Samsung Galaxy Z Flip