Складные аппараты Huawei и Xiaomi позаимствуют фишку Samsung Galaxy Z Flip

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В прошлом году было решено, что технология гибких дисплеев стала достаточно зрелой, чтобы появиться в коммерческих продуктах. Пионером тут оказалась Samsung, в модельном ряду которой уже два складных устройства. Galaxy Z Flip интересен тем, что тут впервые применили технологию гнущегося стекла, прикрывающего гибкую матрицу.

Ультратонкое гибкое стекло в китайских аппаратах

Сам субстракт UTG-стекла особым образом изготовлен, чтобы не мешать работе гибкого дисплея. Решение интересное и перспективное, а также надежнее пластикового покрытия. Поэтому не удивительно, что такие компании как Xiaomi и Huawei могли заинтересоваться этой технологией.

С просторов Китая пришло сообщение, что эти две компании приняли решение прикупить ультратонкое гибкое стекло. Естественно, что понадобилось оно им для собственных складных устройств или аппаратов «обернутых» в экран. Увы, ясности с тем, что это будут за гаджеты и когда можно ждать их премьеру, нет.

У Huawei уже есть в портфолио складные Mate X и Mate Xs, где последняя из моделей также предлагает UTG-стекло. Тогда как Xiaomi только экспериментирует в этом направлении. Представленный в прошлом году Mi Mix Alpha оказался лишь пробой пера и демо-версией, которая так и не получила своего коммерческого воплощения. Возможно, следующий смартфон компании с гибкой матрицей все же доберется до прилавков магазинов.

Источник: weibo