Сколько камер будет у OnePlus Z (OnePlus Nord)?

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О новом среднего уровня смартфоне OnePlus, как, впрочем, и о любом другом устройстве компании, ходит множество слухов еще до его появления. На сегодняшний день многие даже не могут понять: каким же будет название новинки?

Вероятные названия

До недавнего времени все свыклись с тем, что именовать его станут OnePlus Z, но в состояние легкой фрустрации нас вверг инсайдер Max J, который вдруг дал намек, что имя устройства будет состоять из четырех букв и начинается оно с латинской N. Самый популярный и наиболее вероятный вариант — Nord.

Датчиков четыре, а не три

Этот же поставщик утечек заставил засомневаться в достоверности тех рендеров, которые ранее мелькали в сети. Они были созданы усилиями известного инсайдера @OnLeaks, который крайне редко промахивается в своих предсказаниях. Он показал нам концепт OnePlus Z, обладающей тройной тыльной камерой. Теперь же Max J намекает на то, что основная камера будет четверной.

Правда, сам источник предпочел не давать четкого указания, о каком смартфоне идет речь, ограничившись картинкой с четырьмя объективами. Но учитывая то, что на изображении есть латинская буква N и ранее он упражнялся в предсказаниях о новом смартфоне OnePlus, многие предположили, что и в этот раз речь идет о, предположительно, OnePlus Nord.

Когда ждать

Напомним, что по слухам анонс смартфона должен состояться 10 июля и его ценник может быть в районе $350. Столько компания может запросить за аппарат на базе чипа Snapdragon 765/765G, OLED-дисплеем и быстрой 30-ваттной зарядкой.

Источник: twitter