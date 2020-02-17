Скоро выйдет Realme X50 Pro с набором флагманских характеристик

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Не секрет, что готовится к выходу флагман Realme X50 Pro. Планировалось показать новинку на MWC 2020, но из-за отмены выставки в Барселону компания не приедет. Но и отказываться от презентации она не намерена. Она состоится в режиме видеоконференции 24 февраля.





Некоторые полагают, что Realme X50 Pro может стать ответом компании на выход Xiaomi Mi 10. Удастся ли «дочке» Oppo оснастить новинку по последнему слову техники, узнаем в ближайшее воскресенье.









На данном этапе компания подтвердила, что укомплектует Realme X50 Pro матрицей Super AMOLED разрешением FullHD+ (2400х1080 точек), соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц.





Ожидается, что в основе смартфона будет лежать платформа Snapdragon 865, он получит 5G-модем Snapdragon X55, поддержу Wi-Fi 6, до 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель вместимостью 256 Гб.





Новинку можно будет быстро зарядить благодаря технологии SuperDart мощностью 65 Вт. Ожидается, что эта технология быстрой зарядки лишь аналог SuperVOOC на 65 Вт, которая способна всего за полчаса зарядить батарейку емкостью 4000 мАч. Работать Realme X50 Pro должен под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI.





Источник: gizmochina.com