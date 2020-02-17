Где купить дешевле?

Скоро выйдет Realme X50 Pro с набором флагманских характеристик

17.02.2020 1526 3

Не секрет, что готовится к выходу флагман Realme X50 Pro. Планировалось показать новинку на MWC 2020, но из-за отмены выставки в Барселону компания не приедет. Но и отказываться от презентации она не намерена. Она состоится в режиме видеоконференции 24 февраля.


Некоторые полагают, что Realme X50 Pro может стать ответом компании на выход Xiaomi Mi 10. Удастся ли «дочке» Oppo оснастить новинку по последнему слову техники, узнаем в ближайшее воскресенье.

 

Скоро выйдет Realme X50 Pro с набором флагманских характеристик – фото 1


На данном этапе компания подтвердила, что укомплектует Realme X50 Pro матрицей Super AMOLED разрешением FullHD+ (2400х1080 точек), соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц.


Ожидается, что в основе смартфона будет лежать платформа Snapdragon 865, он получит 5G-модем Snapdragon X55, поддержу Wi-Fi 6, до 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель вместимостью 256 Гб.


Новинку можно будет быстро зарядить благодаря технологии SuperDart мощностью 65 Вт. Ожидается, что эта технология быстрой зарядки лишь аналог SuperVOOC на 65 Вт, которая способна всего за полчаса зарядить батарейку емкостью 4000 мАч. Работать Realme X50 Pro должен под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI.


Источник: gizmochina.com

Realme X50 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Hryhorian Mykhaylo
а что по камерам, прорыв? или как всегда, закосячат ...
17.02.2020 13:19
Ответить
valentas kestas
sharp уже выпустил телефон с частотой обновления 240 гц,а китайцы до 120 не дотягивает .Даже самсунг не смог выпустить s20 с 240гц дисплеем.!!!Так кто впереди в этих технологиях?
17.02.2020 13:12
Ответить
Amir Mag
хм, значит младшая версия 120 герц, а старшая 90? Странно
17.02.2020 13:01
Ответить

telegram__banner.png
Скоро выйдет Realme X50 Pro с набором флагманских характеристик