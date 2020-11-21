Скорый выход Honor с Google-сервисами, офигенная камера Xiaomi Mi 11, новые Redmi и другие новости

69

Главное за неделю: Honor с Google-сервисами, камера на 192 Мп в Xiaomi и Apple ограбили.

Каждую субботу мы собираемся с вами, чтобы обсудить самые главные, самые горячие инфоповоды недели. Что ж, не будем изменять традиции и посмотрим, что же собралось за эти 7 дней.

Начнем, пожалуй, с самой интересной новости. Все больше утечек указывают на то, что в следующий флагман Xiaomi будет установлен главный сенсор основной камеры на 192 Мп! И вроде бы цифры кажутся совсем нереалистичными и даже, может, чрезмерными, но в такое поверить можно.

Ведь именно Xiaomi первыми представили устройства с 48-мегапиксельной камерой, после – на 64 и 108 Мп. Учитывая, как быстро сейчас развиваются технологии, 192 Мп – это далеко не предел. Тем более что мощностей нового Snapdragon 875 должно хватить с лихвой.

Далее затронем дела Honor. Недавно в китайской базе данных TENAA засветился новое устройство бренда, недавно принадлежавшего Huawei. По слухам, Honor уже готовятся к выходу первого смартфона, будучи не под крылом китайского техногиганта. По слухам, в новом устройстве Honor будет установлен Amoled-дисплей и должны быть установлены неплохие камеры. Но самое главное – есть шансы на появление Google-сервисов, по которым так поскучали фанаты бренда.

Характеристики новых устройств Redmi﻿

Напоследок расскажем о новых смартфонах Redmi. Уже 26 ноября компания готовится выпустить новые устройства линейки Redmi Note 9: два с поддержкой сетей 5 поколения и один – с привычным нам 4G-модемом. Более подробно о них вы можете узнать из нашего новостного выпуска.

Приятного просмотра!