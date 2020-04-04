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Skype представил новую функцию, чтобы устранить конкурента в виде Zoom

04.04.2020 693 0

В связи с тем, что люди вынуждены покидать свои офисы и школы, чтобы избежать распространения коронавируса, сеть разрывается от непривычно большого количества видеозвонков. Несмотря на то, что для обывателя главным клиентом голосового- и видео-общения в сети был и остается Skype от Microsoft, в последние дни необычайную популярность приобретает другой продукт - Zoom.

 

Skype представил новую функцию, чтобы устранить конкурента в виде Zoom – фото 1

 

В основном, это связано с тем, что Zoom упростил процесс проведения видео-конференций и установки необходимого программного обеспечения донельзя - возможно, даже слишком упростил, учитывая некоторые компромиссы в области безопасности и конфиденциальности. Однако Skype, наконец, готов дать отпор с помощью функции «Meet Now».

 

Skype представил новую функцию, чтобы устранить конкурента в виде Zoom – фото 2

 

С помощью Meet Now организатор видеоконференции сможет создать и дать доступ к конференции другим пользователям всего в три клика, как говорится в пресс-релизе компании. Хост-компьютеру даже не нужно устанавливать Skype - вы можете начать процесс с сайта сервиса, а затем пригласить людей, используя простую ссылку или кнопку «поделиться». Если у приглашаемого абонента установлен Skype, он сможет открыть приложение для компьютера или смартфона, а если нет, то откроется веб-клиент, работающий в Chrome или Edge.

 

Skype представил новую функцию, чтобы устранить конкурента в виде Zoom – фото 3

 

Компания Zoom уже внесла некоторые изменения и пообещала внести многие правки для решения проблем с анонимностью и стабильностью работы. А пока посмотрим, поможет ли эта новинка Skype вернуть переметнувшихся пользователей, которые уже успели привыкнуть к программному обеспечению конкурентов для проведения видеоконференций.

 

Источник: fonearena.com

Skype
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 04.04.2020

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Skype представил новую функцию, чтобы устранить конкурента в виде Zoom