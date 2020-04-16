Слабый спрос вынудил Samsung сократить производство смартфонов

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Ситуация вокруг пандемии коронавируса, увы, выглядит не радостно. Она влияет на экономику всего мира и отдельные страны. Текущий кризис таков, что многим компаниям приходится искать пути выхода, когда цепочка поставок временно разрушена и стоимость компонентов возросла, а как следствие — повышение цен на конечные продукты.

В итоге потребитель начал избегать магазинов и осознанно экономит собственный бюджет. Рынок пришел к тому, что он перенасыщен смартфонами, а покупательский спрос существенно просел. Многие компании ищут рычаги, позволяющие стабилизировать ситуацию и снизить ущерб. Вынужденный шаг — снижение уровня производства.

По такому пути пошла и Samsung. Стало известно, что в апреле компания сократила объем производства смартфонов более чем вдвое. На данный момент заводы компании в Индии и Бразилии простаивают из-за падения продаж и нехватки компонентов.

Так, в апреле объем произведенных смартфонов составил 10 млн единиц, тогда как ранее обычный ежемесячный объем собранных устройств достигал 25 млн. Как правило, ежегодно Samsung производит около 300 млн трубок, но по итогам 2020 года этот показатель будет существенно ниже. Звучат осторожные прогнозы, что ранее мая компания не выйдет на прежний уровень производства устройств.

Источник: sammobile