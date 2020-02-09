Следующий смартфон Samsung получит стоковый Android

1592

Так повелось, что Samsung одна из тех компаний, которая предпочитает улучшать стоковый Android. Тем более, что Google сама этому поспособствовала, открыл код системы. Вот и начали южнокорейские разработчики переиначивать «потроха» зеленого робота.

Правда, улучшать получалась плохо и долгое время оболочка TouchWiz от Samsung была в числе не самых почитаемых. Ситуация улучшилась с приходом Samsung Experience, но и этот интерфейс сдал свои полномочия оболочке One UI, которая дебютировала в конце 2018 года.

Но, возможно, в скором времени Samsung удивит и выпустит новый смартфон на «чистом» Android. Об этом сообщил главный редактор ресурса Android Cental Эндрю Мартоник на своей странице в Twitter и при этом он сослался на то, что сведения получены от Google. Он не стал называть ту модель, которая лишилась фирменной оболочки One UI. Но сам пост сопровождается роликом о предстоящей конференции Unpacked, которая пройдет 11 февраля.

Маловероятно, что стоковый Android предложат флагманы Galaxy S20. Возможно, в своем первозданном виде зеленый робот придет на Galaxy Z Flip? А такой шаг призван повысить популярность новинки? Но это лишь предположения, как и нет уверенности, что речь идет об одном из смартфонов, чей релиз назначен на 11 февраля.

Тем временем инсайдеры слили в сеть фото Samsung Galaxy Z Flip, которое в очередной раз демонстрирует, что на данном этапе развития, гибкие матрицы не могут избавиться от складки в месте сгиба.

Источник: twitter

Цены на серию Samsung Galaxy S20 и фото Galaxy S20 Ultra﻿

Камера Samsung Galaxy S20 Ultra получит технологию Nonacell﻿