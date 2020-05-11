Слили характеристики Redmi K30i 5G

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Ранее мы писали, что в сети бродят слухи о выходе Redmi K30i 5G, который станет упрощенной версией Redmi K30 5G. А вот подоспели и технические подробности о новинке. Опубликовали их в Weibo анонимные источники и нет полной уверенности, что сведения достоверные.





По данным источника, Redmi K30i 5G укомплектуют IPS-дисплеем диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400х1080 точек с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Одно из упрощений — аппаратная платформа Dimensity 800 с графикой Mali-G57 MP4. Выбора между модификациями могут не предложить. Смартфон будет доступен только с 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной.





У Redmi K30i 5G может быть тройная основная камера, где в качестве главного будет выступать датчик на 48 Мп со светосилой f/1.8. Дополнять его станут широкоугольный модуль на 8 Мп и датчик глубины разрешением 2 Мп. Габариты корпуса составят 165,3х76,6х8,8 мм при весе 208 грамм. Питать смартфон станет аккумулятор емкостью 4500 мАч и руководит его работой MIUI 11 на основе Android 10.





Дата презентации Redmi K30i 5G не названа. Ценник на аппарат не должен превысить отметку $280.

Источник: cnmo







