Слили все характеристики новых TWS-наушников от Samsung Galaxy Buds Pro

Мы уже рассказывали вам о новых TWS-наушниках Galaxy Buds Pro от Samsung, которые должны стать очень достойной альтернативой Apple AirPods Pro. На тот момент многие из его потенциальных характеристик были обычной догадкой, но время идет, и слухи начинают обрастать подробностями.
Благодаря недавней крупной утечке, вышедшей напрямую из официального приложения Samsung, мы можем более детально рассмотреть и внешность Galaxy Buds Pro, и их возможности, включая новую функцию, похожую на Spatial Audio (Пространственное аудио) от Apple.
Характеристики Galaxy Buds Pro были «пойманы» в Galaxy Wearable – приложение, в котором владелец устройств Samsung может управлять своим смартфоном и различными наушниками. Недавно оно получило новое обновление, которое и показало внешность Galaxy Buds Pro и их «способности».
Ожидаемо, наушники получили несколько пресетов в эквалайзере, а также возможность настроить работу сенсорных элементов управления. Присутствует возможность чтения уведомлений вслух, опция «Найти мои наушники», и все привычное для наушников премиум-сегмента. Присутствует также интересная опция Ambient Sound, «пропускающая» звук в наушники через микрофоны.
Дополнительно Samsung реализовали функцию «Определение голоса» - при разговоре через микрофон наушников громкость музыки сама будет уменьшаться в зависимости от громкости вашего голоса, и вам не нужно будет ставить музыку на паузу.
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Пожалуй, наиболее заметной функция является опция, похожая на «Spatial Audio» от Apple. Эта функция может создать искусственную систему объемного звучания, которая изменяет направление звука в зависимости от направления вашей головы и положения смартфона. В Galaxy Buds Pro эта опция будет работать только, если вы используете смартфон Samsung на Android 11.
По слухам, наушники будут оцениваться в 200 долларов. Представить их должны совместно с линейкой Galaxy S21.
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Источник: Gizmochina
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