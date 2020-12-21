Слили все характеристики новых TWS-наушников от Samsung Galaxy Buds Pro

21.12.2020 638 0

Наушники Samsung Galaxy Buds Pro все ближе к своей презентации, и, как обычно, в Сети уже знают про них почти все.

 

Galaxy Buds Pro

 

Мы уже рассказывали вам о новых TWS-наушниках Galaxy Buds Pro от Samsung, которые должны стать очень достойной альтернативой Apple AirPods Pro. На тот момент многие из его потенциальных характеристик были обычной догадкой, но время идет, и слухи начинают обрастать подробностями.

 

Благодаря недавней крупной утечке, вышедшей напрямую из официального приложения Samsung, мы можем более детально рассмотреть и внешность Galaxy Buds Pro, и их возможности, включая новую функцию, похожую на Spatial Audio (Пространственное аудио) от Apple.

 

Характеристики Galaxy Buds Pro были «пойманы» в Galaxy Wearable – приложение, в котором владелец устройств Samsung может управлять своим смартфоном и различными наушниками. Недавно оно получило новое обновление, которое и показало внешность Galaxy Buds Pro и их «способности».

 

Samsung Galaxy Buds Pro

 

Ожидаемо, наушники получили несколько пресетов в эквалайзере, а также возможность настроить работу сенсорных элементов управления. Присутствует возможность чтения уведомлений вслух, опция «Найти мои наушники», и все привычное для наушников премиум-сегмента. Присутствует также интересная опция Ambient Sound, «пропускающая» звук в наушники через микрофоны.

 

Дополнительно Samsung реализовали функцию «Определение голоса» - при разговоре через микрофон наушников громкость музыки сама будет уменьшаться в зависимости от громкости вашего голоса, и вам не нужно будет ставить музыку на паузу.

 

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Пожалуй, наиболее заметной функция является опция, похожая на «Spatial Audio» от Apple. Эта функция может создать искусственную систему объемного звучания, которая изменяет направление звука в зависимости от направления вашей головы и положения смартфона. В Galaxy Buds Pro эта опция будет работать только, если вы используете смартфон Samsung на Android 11.

 

По слухам, наушники будут оцениваться в 200 долларов. Представить их должны совместно с линейкой Galaxy S21.

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Galaxy Buds Pro фото

 

Источник: Gizmochina


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Samsung Samsung Galaxy Buds Pro
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 21.12.2020

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Слили все характеристики новых TWS-наушников от Samsung Galaxy Buds Pro