Слили все характеристики Samsung Galaxy Z Flip

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Спасибо ресурсу Winfuture и его главному редактору Роланду Квандту, которые сливают точную информацию о новинках, чей дебют ожидается. Из последних «достижений» на счету издания рассекречивание Samsung Galaxy Note 10 Lite и Galaxy S10 Lite. А теперь очередь дошла и до Galaxy Z Flip, премьера которого пройдет 11 февраля.









Смартфон получил корпус с габаритами 87,4х73,6х17,3 мм (в сложенном состоянии) и 167,9х73,6х7,2 мм (в разложенном). Весит он 183 грамма и его тыльная часть изготовлена из стекла Gorilla Glass 6.









Главная фишка Galaxy Z Flip — гибкая матрица Super AMOLED Dynamic диагональю 6,7 дюйма разрешением 2636х1080 точек, поддержка HDR10+ и Always on Display. Есть дополнительный 1,06-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 300х116 пикселей, на который будет выводиться информация об уровне заряда, скорости зарядки, времени и он пригодится для создания селфи, не открывая сам мобильник.









В наличии сканер отпечатков пальцев на боковой грани, чип Snapdragon 855+, 8 Гб оперативной памяти, флеш-модуль на 256 Гб UFS 3.0, парочка стереодинамиков AKG с поддержкой Dolby Atmos, фронтальная камера на 10 Мп со светосилой f/2.4 и чип NFC.





Основная камера Galaxy Z Flip получила два датчика с одинаковым разрешением 12 Мп, но у главного светосила f/1.8, а у широкоугольного — f/2.2. Говорится о наличии двух аккумуляторов общей емкостью 3300 мАч, технологии быстрой зарядки на 15 Вт и аппарат можно будет зарядить по беспроводу (9 Вт). Работать смартфон станет под управлением Android 10 с оболочкой One UI. Есть порт USB Type-C и адаптер Bluetooth 5.0, а вот 3,5 мм разъема для наушников и слота для карт microSD гаджет лишен.









На европейском рынке Samsung Galaxy Z Flip появится 14 февраля по цене около 1500 евро.





Источник: gizmochina.com







