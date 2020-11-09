Слив информации о новом Moto G Stylus 2021 показал небольшой апгрейд

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Motorola готовится представить новый Moto G Stylus 2021.

Как ни странно, но именно Motorola одна из немногих компаний в мире, до сих пор занимающаяся выпуском стилусов для смартфонов. В феврале этого года легендарный бренд выпустил Moto G Stylus – классический среднебюджетник на Snapdragon 665, который мог порадовать любителей «тыкать» в экран смартфона с помощью дополнительной «палочки».

Сегодня известный инсайдер Эван Бласс поделился основными техническими характеристиками его преемника с логичным именем Moto G Stylus 2021.

Бласс рассказал, что в Moto G Stylus 2021 будет установлен огромный дисплей на 6,81 дюйма, который будет поддерживать разрешение Full HD+. Для сравнения, Moto G Stylus был оснащен 6,4-дюймовым экраном. Также будет заметен апгрейд и чипа - вместо Snapdragon 665 в новом смартфоне будет установлен чуть более разогнанный Snapdragon 675. Помогать чипсету будет набор из 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб хранилища.

Питать Moto G Stylus 2021 будет приличный аккумулятор емкостью 4300 мАч. К сожалению, Бласс не поведал о поддержке быстрой зарядки. Смартфон должен будет работать на почти стоковом Android 10.

За фотовозможности отвечает набор из четырех объективов: основной на 48 Мп, ультраширик на 8 Мп и два 2-мегапиксельных датчиков для макросъемки и портретных снимков. Фронталка в Moto G Stylus 2021 будет иметь разрешение 16 Мегапикселей, а располагаться она будет в аккуратном отверстии в левом верхнем углу экрана.

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Также утечка показала, что в Moto G Stylus 2021 сканер отпечатков пальцев переместится с задника на боковую грань. Наконец, смартфон будет поддерживать оплату по NFC.

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Источник: Android Central



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