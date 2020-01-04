Слух: Google Pixel 4a выйдет только в стандартном «маленьком» размере

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Для любителей больших смартфонов в этом году Google приготовил не самый приятный сюрприз. Судя по всему, компания оставит столько компактный вариант преемника прошлогоднего Pixel 3a. Об этом рассказал на своем канале техно-блогер Дэйв Ли (Dave Lee).





Ли не является известным инсайдером с кучей авторитетных и близких к компаниям источников. Но, кажется, он очень даже уверен в своем утверждении. Ли заявил, что в этом году Pixel 4a появится только в одном варианте с дисплеем в 5.81-дюймов, аналогичном тому, что Samsung показал в своем Galaxy S10e.

Несмотря на то, что заметно небольшое увеличение по сравнению с прошлогодним Pixel 3a (5,6 дюймов), смартфон все еще далек от привычных размеров варианта XL. Размеры Google Pixel 4a должны составлять около 144,2 x 69,5 x 8,2 мм, что делает его достаточно удобным для использования одной рукой.

В сети сочли решение Google логичным, так как, по слухам, продажи прошлогоднего Pixel 3a значительно превосходят его «старшего брата».

Все же решение, надо признать, весьма странное. Устройства Pixel изначально производились в стандартном и XL-вариантах. Это позволяет большему числу людей найти устройство, соответствующее их потребностям. А так как это бюджетная линейка от Google, она предназначена для большего количества покупателей. Для многих фанатов такое ограничение выбора должно плохо сказаться на общих продажах. Но поживем – увидим.

Источник: Youtube