Слух: готовится к выходу Xiaomi Mi 10S

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С просторов Китая пришло сообщение, что есть вероятность того, что на вторую половину нынешнего года придется анонс Xiaomi Mi 10S. Приставка «S» должна означать какие-то улучшения по сравнению с дебютировавшим в феврале флагманом Xiaomi Mi 10. Какой апгрейд стоит ждать?

Поговаривают, что в Xiaomi Mi 10S будет обновлен чип — установят свежую флагманскую платформу от Qualcomm. Этот шаг может стать предсказуемым и, скорее всего, если так и случится, то речь будет идти о Snapdragon 865+. Чем эта однокристальная система будет отличаться от Snapdragon 865, неизвестно. Самое логичное предположение — случится разгон ядер и графики. По слухам, тестовые образцы Snapdragon 865+ появятся в апреле нынешнего года.

Насколько правдивы эти слухи, сказать сложно. Последний раз усовершенствованные S-версии увидели свет в 2016 году и ими стали Xiaomi Mi 5S и Xiaomi Mi 5S Plus. С тех пор компания не решалась на выпуск флагманов с приставкой S, хотя слухи о том же Xiaomi Mi 6S и Xiaomi Mi 8S мелькали в сети.

Нет и уверенности в том, что Qualcomm выпустит разогнанную версию Snapdragon 865. На данном этапе спрос на флагманский Snapdragon 865 высок и чипмейкер уже успел похвастаться, что в этом году мы можем увидеть около 70 устройств на этой SoC. Особой надобности в выпуске Snapdragon 865+ нет.

Источник: cnmo

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