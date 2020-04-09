Слух: Samsung создает 5-нм чип специально для Google

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В последнее время на просторах сети было немало дискуссий и споров на тему, почему процессоры Exynos хуже чипов от Qualcomm, а также почему Samsung не признает, что проигрывает конкуренту по всем фронтам. Более того, пришла информация, что создатели Exynos 990 посчитали себя оскорбленными и униженными после того, как компания приняла решение продавать в Южной Корее флагманы Galaxy S20 с чипом Snapdragon 865.

На фоне этого негатива неожиданным видится сообщение ряда источников, что Samsung создает чип специально для Google. Чтобы снизить зависимость от Qualcomm и добиться лучшей оптимизации программной и аппаратной составляющей, по слухам, Google всерьез задумывается над производством собственного процессора. Именно поэтому она создала свое подразделение в Индии и переманила в команду специалистов компаний Intel, Nvidia, Broadcom и Qualcomm. На данном этапе чип Samsung может стать неким промежуточным звеном и экспериментом.

Поговаривают, что новый чип получит восемь процессорных ядер, где парочка ядер Cortex-A78, еще два Cortex-A76 и дополняет их квартет ядер Cortex-A55. За обработку графики будет ответственен видеоускоритель Mali MP20 от ARM, основанный на архитектуре Borr. Изготовлен процессор будет с применением 5-нанометровой технологи LPE от Samsung.

На данный момент Google и Samsung никак не комментируют эту информацию. Нет сведений и когда может состояться анонс нового чипа и в каких устройствах он дебютирует.

Источник: sammobile