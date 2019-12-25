Слух: в экране Galaxy Fold 2 будет использован новый тип ультратонкого стекла вместо пластика

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Компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака «Ultra Thin Glass» в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза. После этого в сети сразу предположили, что компания собирается использовать стеклянные экраны вместо пластиковых для своих будущих складных смартфонов.

Этот слух был поддержан крупным инсайдером Ice Universe. Он заявил в своем Твиттере, что в Galaxy Fold 2 действительно будет использоваться ультратонкая защита из стекла.

Для поддержки своего мнения информатор вложил в пост недавнее изображение Galaxy Fold 2. Ice Universe утверждает, что именно благодаря тому, что устройство использует ультратонкую стеклянную крышку, экран выглядит менее «морщинистым» по сравнению с Galaxy Fold первого поколения. Если верить последней информации, Galaxy Fold 2 будет первым в мире складным смартфоном, который использует ультратонкий стеклянный экран.

Однако, как бы иронично это не звучало, но переход на стекло не обязательно сделает экран Galaxy Fold 2 более износоустойчивым, чем дисплей его преемника. Как подчеркивается в отчете, опубликованном ETNews в октябре этого года, ультратонкое стекло на самом деле более хрупкое, чем прозрачный полиимид (материал, из которого сделан экран в Fold 2). К тому же оно значительно дороже в производстве.

Если данные изображения устройства не являются подделкой, в Galaxy Fold 2 будет использован 6,7-дюймовый дисплей, который будет складываться вертикально. В экране также мы увидим вырез для фронтальной камеры. По слухам, его анонсируют в тот же день, что и Galaxy S11, а оцениваться он будет стоимостью менее чем 1000 долларов.

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Источник: Twitter