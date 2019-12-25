Смарт-часы Amazfit GTR Lite в продаже по цене $109,99

779

В Huami последовательно создают умные часы по канонам часовой индустрии — разные модели для разной аудитории. Разнообразие смарт-часов на любой вкус и кошелек позволяет каждому обзавестись таким носимым гаджетом на запястье. Если вы хотите приобрести функциональные и недорогие смарт-часы, то сейчас на просторах интернет-магазина Gearbest проходит акция, в рамках которой 5 тысяч Amazfit GTR Lite отдадут по цене $109,99.





Помимо самого носимого гаджета можно прикупить и сменные силиконовые ремешки к нему по цене $9,99. На выбор четыре цвета и количество акционного товара лимитировано 1000 единицами.





Amazfit GTR Lite обладают AMOLED-дисплеем диагональю 1,39 дюйма разрешением 454х454 точки и плотность пикселей составляет 326ppi, 16 МБ оперативной памяти, флеш-модулем на 40 МБ и водозащитой, позволяющей свершать погружение с часами на глубину до 50 метров.





Автономность работы устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 410 мАч, и производитель декларирует до 24 дней работы на одном заряде. Совместимы смарт-часы Amazfit GTR Lite со смартфонами на базе Android 5.0 и выше, а также iOS10 и более новыми версиями операционной системы.

Носимый гаджет предлагает традиционный функционал, знакомый нам по фитнес-браслетам: отслеживание физической активности, мониторинг фаз сна, есть пульсометр и поддержка 8 различных спортивных режимов.





Купить Amazfit GTR Lite

Купить силиконовые ремешки