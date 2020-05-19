Смарт-часы Blackview X1 временно доступны по цене $34,99

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Всевозможные смарт-часы, фитнес-браслеты и прочие представители когорты наручной электроники продолжают уверено входить в жизнь обычных пользователей. Не осталась в стороне от тренда предлагать умного помощника на запястье и компания Blackview, которая не так давно представила свои смарт-часы Blackview X1.

Производитель позиционирует гаджет как смарт-часы на все случаи жизни, которые к тому же мотивируют двигаться и тренироваться. Они поддерживают 9 спортивных режимов, ориентированные на конкретные задачи. Кроме обычных фитнес функций Blackview X1 оповестят о принятом звонке или сообщении, а также проведут мониторинг сердечной активности, измерив частоту сердечных сокращений.

Blackview X1 поддерживают 4 вида циферблата, защищены от воды и в комплекте идут два ремешка. Только до 24 мая эти смарт-часы можно приобрести по цене $34,99.

Напомним, что не так давно был представлен защищенный смартфон Blackview BV5500 Plus, сертифицированный по классу IP68/IP69K и военному стандарту MIL-STD-810G. В активе смартфона батарейка на 4400 мАч, чип МТ6739, 3/32 Гб памяти, экран диагональю 5,5 дюйма разрешением HD+, модуль NFC и сдвоенная камера на тыльной стороне.

Купить Blackview X1

Купить Blackview BV5500 Plus