Смарт-часы Honor Watch Magic 2 и беспроводные наушники Tronsmart доступны со скидкой
При покупке электроники многие стараются сэкономить, ведь даже минимальная скидка поможет сохранить определенную сумму средств. К чести магазинов, несмотря на то, что они стремятся заработать на перепродаже устройств, скидки и привлекательные ценники встречаются и у них. Главное вовремя обратить внимание, что ценник снижен и не пропустить момент для выгодной покупки.
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Беспроводное зарядное устройство KUULAA
Характеристики: KL-CD03, 10000мАч, 10Вт, QC3.0, LED-индикация, цвета черный и белый
Цена: $3,63 - https://lite.al/jB29s
Промокод "24FTJA3BUULY"
Смарт-часы Honor Watch Magic 2
Характеристики: AMOLED 1.2", 5ATM, Bluetooth 5.0, 215 мАч, черные
Цена: $107,99 - https://lite.bz/sYoQH3
Промокод "MAGIC2WATCH"
Беспроводные наушники-вкладыши Tronsmart
Характеристики: Onyx Neo, Bluetooth 5.0, aptX, AAC, IPX5, аккум. кейса 350 мАч, черные
Цена: $17,99 - https://lite.al/ZmNEC5
Промокод "TOPBRANDS"
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