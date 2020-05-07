Смарт-часы Honor Watch Magic 2 и беспроводные наушники Tronsmart доступны со скидкой

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При покупке электроники многие стараются сэкономить, ведь даже минимальная скидка поможет сохранить определенную сумму средств. К чести магазинов, несмотря на то, что они стремятся заработать на перепродаже устройств, скидки и привлекательные ценники встречаются и у них. Главное вовремя обратить внимание, что ценник снижен и не пропустить момент для выгодной покупки.

Если хотите немного сэкономить, подпишитесь на наш Telegram-канал Andro price, где ежедневно публикуются самые лучшие предложения интернет-магазинов. Собираетесь что-то прикупить, не лишним будет заглянуть туда в поисках выгодного варианта. А сегодня предлагаем три гаджета, которые сейчас можно выгодно приобрести.

Беспроводное зарядное устройство KUULAA

Характеристики: KL-CD03, 10000мАч, 10Вт, QC3.0, LED-индикация, цвета черный и белый

Цена: $3,63 - https://lite.al/jB29s

Промокод "24FTJA3BUULY"

Смарт-часы Honor Watch Magic 2

Характеристики: AMOLED 1.2", 5ATM, Bluetooth 5.0, 215 мАч, черные

Цена: $107,99 - https://lite.bz/sYoQH3

Промокод "MAGIC2WATCH"

Беспроводные наушники-вкладыши Tronsmart

Характеристики: Onyx Neo, Bluetooth 5.0, aptX, AAC, IPX5, аккум. кейса 350 мАч, черные

Цена: $17,99 - https://lite.al/ZmNEC5

Промокод "TOPBRANDS"