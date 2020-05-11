Смартфон Blackview BV5500 Plus и смарт-часы Blackview X1: бюджетные и защищенные

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Несмотря на то, что по-настоящему защищенные смартфоны востребованы у довольно немногочисленной аудитории, Blackview сделала ставку на этот сегмент устройств и неустанно выпускает новинки. Очередной новичок — Blackview BV5500 Plus. Кроме того, компания показала стильные смарт-часы Blackview X1.

Внешне смартфон Blackview BV5500 Plus напоминает игровые аппараты от Black Shark, но начинка значительно проще. Его габариты составили 152,2х75,5х14 мм при весе 225 грамм. Корпус получил герметичное исполнение с классом защиты IP68/IP69K и сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G.

Смартфон обладает 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 1440х720 точек, чипом МТ6739, 3 Гб оперативки, флеш-памятью на 32 Гб, аккумулятором емкостью 4400 мАч, чипом NFC и сдвоенной основной камерой, где главный датчик от Sony на 8 Мп.

Смарт-часы Blackview X1 позиционируются как стильный, водозащищенный и с приличной автономностью гаджет. Носимое устройство получило дисплей диагональю 1,3 дюйма, пульсометр, защиту от воды 5АТМ, поддержку 9 спортивных режимов и прочие традиционные для умных часов функции. Производитель декларирует 10 дней автономной работы устройства.

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