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Смартфон Blackview BV5500 Plus и смарт-часы Blackview X1: бюджетные и защищенные

11.05.2020 151 0

Несмотря на то, что по-настоящему защищенные смартфоны востребованы у довольно немногочисленной аудитории, Blackview сделала ставку на этот сегмент устройств и неустанно выпускает новинки. Очередной новичок — Blackview BV5500 Plus. Кроме того, компания показала стильные смарт-часы Blackview X1.

 

Смартфон Blackview BV5500 Plus и смарт-часы Blackview X1: бюджетные и защищенные – фото 1

 

Внешне смартфон Blackview BV5500 Plus напоминает игровые аппараты от Black Shark, но начинка значительно проще. Его габариты составили 152,2х75,5х14 мм при весе 225 грамм. Корпус получил герметичное исполнение с классом защиты IP68/IP69K и сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G.

 

Смартфон Blackview BV5500 Plus и смарт-часы Blackview X1: бюджетные и защищенные – фото 2

 

Смартфон обладает 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 1440х720 точек, чипом МТ6739, 3 Гб оперативки, флеш-памятью на 32 Гб, аккумулятором емкостью 4400 мАч, чипом NFC и сдвоенной основной камерой, где главный датчик от Sony на 8 Мп.

 

Смарт-часы Blackview X1 позиционируются как стильный, водозащищенный и с приличной автономностью гаджет. Носимое устройство получило дисплей диагональю 1,3 дюйма, пульсометр, защиту от воды 5АТМ, поддержку 9 спортивных режимов и прочие традиционные для умных часов функции. Производитель декларирует 10 дней автономной работы устройства.

 

 

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Blackview BV5500 Plus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.05.2020

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Смартфон Blackview BV5500 Plus и смарт-часы Blackview X1: бюджетные и защищенные