Смартфон Realme, в котором есть своя индивидуальность и стильность

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Внешность смартфонов Realme не дарит откровения и смотрится скучно. В целом они вполне симпатичные, аккуратные и следуют моде, но все в них выдает типичные китайские смартфоны средней руки. Увы, ничего оригинального в их облике нет.

Возможно, у Realme хватит смелости создать что-то индивидуальное, и она выпустит стильный аппарат. С легкой руки инсайдера Мукула Шарма в сети появилось изображение, якобы нового смартфона компании, выделяющегося своим дизайном. Компания «переболела» на овальные площадки с вертикальным расположением датчиков. На манер люксовых моделей Porsche от Huawei здесь предложили вертикальную и глянцевую полосу, которая вмещает в себя три датчика изображения и логотип производителя.

Светодиодная вспышка вынесена за пределы полосы и рядом находится надпись, которая, скорее всего, указывает на какую-то особенность камеры. Но что там начертано, прочитать не удастся.

Если такой смартфон действительно выйдет, то Realme стоит похвалить за желание предложить что-то новое для себя и это будет аппарат со своей индивидуальностью, выделяющийся на фоне прочих устройств. А вот что это за модель и какие характеристики она должна получить не сообщается. Как и нет полной уверенности, что такой смартфон Realme действительно готовит.

Источник: twitter

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