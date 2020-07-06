Смартфоны-фавориты у россиян первой половины 2020 года

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Самым популярным брендом смартфонов среди жителей РФ в первой половине нынешнего года стал Xiaomi, а наибольший спрос пришелся на Redmi Note 8 Pro с 6/64 Гб памяти. Об этом сообщил «Яндекс.Маркет», который проанализировал покупательский спрос за первые шесть месяцев 2020 года. Второе место заняла еще одна модель китайской компании — Redmi Note 8T с 4/64 Гб памяти.

Народные симпатии

На третьем месте оказался iPhone 11 с 64 Гб ПЗУ, который обошел Samsung Galaxy A51 с аналогичным объемом встроенной памяти. Замкнул пятерку самых популярных устройств в России iPhone 11 с флеш-накопителем вместимостью 128 Гб. С шестого по десятое место заняли модели Redmi Note 8 Pro (6/128 Гб), iPhone XR (64 Гб), Redmi 8 (4/64 Гб), Samsung Galaxy A10 и Galaxy A50 c 64 Гб постоянной памяти.

Если говорить о переходах потребителей в интернет-магазины, то больше всего их пришлось на устройства Xiaomi, включая Redmi — 29%. На второй позиции оказалась Samsung с результатом 20% и замкнула тройку Apple — 19%. При выборе устройства пользователи обращали внимание на объем памяти, емкость батарейки, разрешение дисплея и встроенные функции. В приоритетах были модели с батареями емкостью 3500 — 4499 мАч, экранами разрешением FullHD+ и поддержкой NFC.

Источник: market.yandex