Смартфоны Huawei, на которые придет глобальная версия EMUI 10
В августе 2019 года Huawei представила новую версию фирменной прошивки EMUI 10 на основе Android 10. Во время анонса компания не предложила дорожную карту распространения обновления со сроками прихода его на каждую из моделей. Как и не было ясности, какие же смартфоны в итоге получат глобальную версию прошивки EMUI 10.
И вот сегодня ресурс GSMArena со ссылкой на пресс-релиз компании опубликовал перечень моделей, на которые придет фирменный пользовательский интерфейс на основе Android 10.
В список вошли:
Huawei P30/P30 Pro/P30 Lite
Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/ Mate 20 X/Mate 20 X 5G/ Mate 20 RS Porsche Design
Huawei Mate 20 Lite
Huawei Nova 5T
Huawei Nova 4/Nova 4e
Huawei P20/ P20 Pro
Huawei Mate 10/Mate 10 Pro/Mate 10 Porsche Design/Mate RS Porsche Design
Huawei P Smart 2019
Huawei P Smart + 2019
Huawei P Smart Pro
Huawei P Smart Z
В текущем месяце обновление до «десятки» получат флагманы линеек Huawei P30 и Huawei Mate 20. До всех прочих устройств апдейт доберется в «последующие месяцы». Скорее всего, смартфоны, которые не вошли в этот перечень, EMUI 10 не получат.
Источник: gsmarena.com
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