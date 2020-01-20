Смартфоны Huawei, на которые придет глобальная версия EMUI 10

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В августе 2019 года Huawei представила новую версию фирменной прошивки EMUI 10 на основе Android 10. Во время анонса компания не предложила дорожную карту распространения обновления со сроками прихода его на каждую из моделей. Как и не было ясности, какие же смартфоны в итоге получат глобальную версию прошивки EMUI 10.









И вот сегодня ресурс GSMArena со ссылкой на пресс-релиз компании опубликовал перечень моделей, на которые придет фирменный пользовательский интерфейс на основе Android 10.





В список вошли:





Huawei P30/P30 Pro/P30 Lite

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/ Mate 20 X/Mate 20 X 5G/ Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 4/Nova 4e

Huawei P20/ P20 Pro

Huawei Mate 10/Mate 10 Pro/Mate 10 Porsche Design/Mate RS Porsche Design

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart + 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z





В текущем месяце обновление до «десятки» получат флагманы линеек Huawei P30 и Huawei Mate 20. До всех прочих устройств апдейт доберется в «последующие месяцы». Скорее всего, смартфоны, которые не вошли в этот перечень, EMUI 10 не получат.





Источник: gsmarena.com