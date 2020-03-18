Смартфоны скоро подорожают в Индии

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Многие производители смартфонов хотят занять нишу на индийском рынке. Он бурно растет и компании сражаются за лояльность 1,3 млрд человек. Активнее всего приобретают бюджетные модели, на которые компании устанавливают привлекательные цены. Но, судя по последним событиям, цены с 1 апреля могут измениться. Причем не в сторону понижения.

Ключевой причиной для роста ценников на мобильные устройства станет решение правительства увеличить с 1 апреля ставку налогов с продаж смартфонов. Ее размер увеличится с 12% до 18%.

Среди главных причин пересмотра налога называют необходимость привести в соответствие налогооблажение на смартфоны с размером сборов на сырье и комплектующие. На данный момент действует 18% налог на компоненты, тогда как налог на конечный продукт составляет 12%. Создается дисбаланс в части налоговой политики.

Рост налога приведет к тому, что смартфоны для жителей Индии подорожают. Против такого решения выступили ряд компаний. Так, глава индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джайн заявил о том, что изменение правил приведет к краху локального рынка смартфонов. Он призвал премьер-министра Индии и правительство изыскать возможность не повышать ставку налога.

Негативно относится к перспективе пересмотра налогооблажения и глава подразделения ASUS в Индии. По его словам, рост налогов, падение отечественной валюты и рост стоимости сырья из-за коронавируса окажут негативное влияние на спрос.

Источники: cnmo, androidauthority