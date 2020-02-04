Смартфоны Vivo самые производительные устройства января 2020 года

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В этом месяце на рынок выйдут первые Android-смартфоны с аппаратной платформой Snapdragon 865, и они точно заставят потесниться в рейтинге самых производительных устройства на флагманских чипах 2019 года выпуска. Новая однокристальная система от Qualcomm сможет по праву называться самым производительным решением современности в лагере Android.

Смотрим на один из последних рейтингов, где в расстановку мест еще не вмешались флагманы с Snapdragon 865. Разработчики AnTuTu опубликовали список десяти самых мощных мобильников за январь нынешнего года актуальный для рынка Китая.

Тройку лидеров уверенно удерживают творения компании Vivo: iQOO Neo 855, iQOO Pro 5G и Vivo NEX 3 5G. Все три смартфона построены на базе Snapdragon 855+ и первым двум из них удалось набрать более 500 тысяч баллов.

Четвертую и пятую позицию заняли OnePlus 7T Pro и One Plus 7T, опередившие ASUS ROG Phone 2. С седьмого по десятое место между собой поделили Realme X2 Pro, Honor V30 Pro 5G, Oppo Reno Ace и Huawei Mate 30 Pro 5G.

Обращает на себя внимание отсутствие в рейтинге представителей от компании Xiaomi, а также попадание в десятку лучших двух смартфонов с Kirin 990 на борту. По итогам декабря 2019 года в топ-10 смогли пробиться Black Shark 2 и Xiaomi Mi 9 Pro 5G, но уже в январе им не нашлось места в табеле рангов.

Источник: news.mydrivers.com