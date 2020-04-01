Смартфоны Xiaomi, Oppo, Apple и других компаний подорожали в Индии

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Apple, Xiaomi, Oppo и прочие производители смартфонов вынуждены увеличить ценники на свои устройства в Индии с 1 апреля. Увы, это не первоапрельская шутка. Рост ценников обусловлен тем, что правительство Индии увеличило налог на товары и услуги с 12% до 18%. Падение стоимости национальной валюты также привело к увеличению цен на смартфоны.

Компания Xiaomi разослала пресс-релиз, в котором сообщила, что у нее «нет другого выхода, как увеличить цены», ведь она работает с доходностью, не превышающей 5%. Другими словами, уменьшать собственную маржу доходности у нее нет возможности. Новые цены вступают в силу немедленно.

Напомним, что ранее глава подразделения Xiaomi в Индии Ману Кумар Джайн заявлял о том, что повышение налога больно ударит по индийскому рынку смартфонов и приведет к резкому падению спроса. Он призвал правительство страны найти другие источники для пополнения бюджета или же оставить размер налога на прежнем уровне для мобильных устройств с ценником до $200.

Примерно на 5% прибавили в цене iPhone. Так, если ранее самый популярный смартфон компании iPhone 11 можно было приобрести за $850, то теперь за него придется отдать около $900.

Источник: gsmarena