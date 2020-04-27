Смартфоны Xiaomi/Redmi, которые получат MIUI 12 первыми

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Следующее крупное обновление собственной оболочки Xiaomi — MIUI 12 и анонс состоится сегодня. Но начать компания решила не с премьеры интерфейса, а с регистрации тех, кто хочет принять участие в тестировании китайской версии прошивки. А заодно она и обнародовала перечень тех смартфонов, которые первыми смогут опробовать новую итерацию фирменного интерфейса.

Список тех устройств, которые получат MIUI 12 выглядит так: Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, Redmi K20 Pro/Premier Edition, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Redmi K30 5G, Redmi K30 4G, Redmi K20, Xiaomi CC9, Xiaomi CC9 Mito Custom Edition, Xiaomi CC9 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Youth Edition, Xiaomi MIX 3, Xiaomi 8 Screen Fingerprint Edition, Xiaomi MIX 2S, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi 8 Youth Edition, Xiaomi Mi MIX 2, Redmi Note 5, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi 8 SE и Xiaomi 6.

Этот перечень не окончательный и лишь касается тех моделей, которые первыми получат бета-версию MIUI 12. Финальный список устройств, которые смогут обновиться до MIUI 12, скорее всего, компания озвучит уже во время анонса финальной версии прошивки.

Источник: ithome